De Gaulle Fleurance ouvre une filiale à Abu Dhabi

Jean-Baptiste Santelli, Avocat - Associé (Paris & Luxembourg) Chief Executive Officer de De Gaulle Fleurance EMEA Ltd, et Racha Wylde, Avocat (Paris & Beirut), assistent les clients à partir des bureaux d'Abu Dhabi, en synergie avec les équipes basées à Paris, dans toutes les étapes de leurs projets : depuis l'implantation (gestion des affaires publiques), sur les investissements (corporate, M&A, financement, PPP, réponses à des appels d'offres internationaux, etc.), la gestion des opérations dans des secteurs stratégiques (énergie, minier, infrastructures, bancaire, IT, etc.), ainsi que sur les enjeux liés au désinvestissement, au contentieux et à l'arbitrage international.



Dans la continuité de l'approche full service, les clients pourront compter sur les collaborateurs ainsi que sur le réseau de correspondants locaux sélectionnés en fonction de chaque problématique, de manière indépendante, pour traiter des questions spécifiques de droit local.



Cette ouverture s'inscrit dans la volonté du cabinet d'accompagner toujours au plus près des enjeux en France comme à l'international.