De Gaulle Fleurance & Associés récompensé

Cette distinction, remise par un jury composé de directeurs juridiques de grands groupes, témoigne de la reconnaissance de la réussite de la société d’avocats sur le marché du droit des affaires et de son expertise dans une matière extrêmement concurrentielle. De Gaulle Fleurance & Associés a également remporté, pour la deuxième année consécutive, le Trophée d’Argent en « Contentieux Commercial ». « Ces distinctions sont la récompense du travail fourni par l’ensemble de nos collaborateurs et reflètent la place que notre société d’avocats a su acquérir sur le marché du droit des affaires. Nous sommes fiers de constater les résultats de notre stratégie » déclarent Louis de Gaulle et Henri-Nicolas Fleurance, associés fondateurs.