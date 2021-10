De Gaulle Fleurance & Associés élue « Law Firm of the Year : France »

La société d’avocats de Gaulle Fleurance & Associés vient en effet d’être élue « Law Firm of the Year: France » lors de cette manifestation organisée dernièrement à Londres par le magazine britannique The Lawyer.

Comme le soulignent Louis de Gaulle et Henri-Nicolas Fleurance, les dirigeants du cabinet, « Nous sommes fiers de recevoir ce prix décerné par la presse britannique qui témoigne de notre approche innovante du marché et du métier ainsi que de notre engagement auprès de nos clients dans un contexte international ».