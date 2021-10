De Gaulle Fleurance & Associés a conseillé la Caisse des Dépôts et l'UCPA

« Nous sommes heureux de contribuer au succès de ces deux projets immobiliers d'envergure », explique Catherine Castro, associée chez De Gaulle Fleurance & Associés qui accompagne les acteurs dans leurs projets de "ville de demain". « Ces centres vont transformer et dynamiser la vie de ces territoires et de leurs habitants, en y créant de l'emploi et en rendant accessibles au plus grand nombre des activités sportives au cœur de la ville ».

A Bordeaux, le projet concerne l'acquisition puis l'exploitation via un bail en état futur d'achèvement de locaux à usage d'équipements sportifs urbains dénommés la « Cathédrale des Sports », d'une surface d'environ 12 000 m² de plancher de construction, situés en front de Garonne, sur la rive droite, au cœur du quartier Brazza. Le projet s'inscrit dans le cadre de l'aménagement de l'ilot « Studio Brazza », à la suite de l'appel à projet lancé par la Ville de Bordeaux.



Le projet comprend essentiellement des espaces sportifs, un espace de restauration, une salle de séminaire, un roof-top, ayant vocation à être exploités en totalité par l'UCPA.



A Nantes, le projet concerne l'acquisition puis l'exploitation via un bail en état futur d'achèvement de locaux à usage d'activités de loisirs et équipements sportifs, d'une surface d'environ 3 500 m² de plancher, situé dans le quartier Euronantes, au sud de la gare, face à la piscine de la Petite Amazonie. Le projet s'inscrit dans un programme mixte plus vaste constitué de bureaux et de logements dans le cadre d'un appel à projet lancé par la Ville de Nantes.



Les locaux seront destinés à des activités telles que le fitness, les sports de raquettes et un mur d'escalade. Ils auront vocation à être exploités en totalité par l'UCPA.



De Gaulle Fleurance & Associés (Catherine Castro, associée, Jean-Michel Mangani et Morgan Guyot, avocats) a assisté la Caisse des Dépôts et l'UCPA.