De Gaulle Fleurance & Associés se renforce en contentieux des affaires avec l'arrivée d'Aurélien Chardeau

Aurélien Chardeau intervient principalement en contentieux des affaires (dont les enjeux de responsabilité en risques industriels), en droit pénal des affaires et en compliance (lutte contre la corruption et le blanchiment).

Il conseille les acteurs majeurs des secteurs bancaire et financier (banques, prestataires de services d’investissement…), Life Sciences (santé, pharmaceutique, biotechnologie…) et ferroviaire. Il accompagne autant les entreprises françaises qu’étrangères (européennes, anglo-saxonnes et asiatiques).

« Nous sommes heureux d’accueillir Aurélien Chardeau et Christophe Fafet », témoignent Louis de Gaulle et Henri-Nicolas Fleurance, respectivement président et directeur général De Gaulle Fleurance & Associés. « Leur arrivée va contribuer à renforcer notre capacité à accompagner les entreprises dans leurs grands contentieux, y compris en droit pénal, et leurs enjeux croissants en matière de compliance et corporate ».

Diplômé de l’EDHEC Business School et de l’université Paris Dauphine (DESS de droit des affaires), Aurélien Chardeau est inscrit au barreau de Paris depuis plus de 20 ans. Il enseigne à l’ESSEC Business School le droit pénal des Affaires. Il est membre de différentes associations professionnelles : l’Association Nationale des Juristes de Banque (ANJB), l’Association pour le Management des Risques et des Assurances de l'Entreprise (AMRAE), Droit et Procédure, Droit et Commerce.



Engagé, il est adhérent de l’association Droits d'Accès qui œuvre en faveur de l’égalité de chances et du décloisonnement social des élèves des quartiers les moins favorisés. Dans ce cadre, il fait découvrir les métiers du droit aux élèves de plusieurs établissements en réseau d’éducation prioritaire (REP).



Il arrive avec Christophe Fafet, avocat au barreau de New York et de Paris. Titulaire d’un Juris Doctor à l’université américaine de Fordham, Christophe Fafet est spécialisé en contentieux des affaires et en compliance.



« Nous sommes heureux de rejoindre De Gaulle Fleurance & Associés », explique Aurélien Chardeau. « Nous apprécions particulièrement l’efficacité et l’agilité de cette société, ainsi que son organisation qui met le travail collaboratif au cœur de sa proposition de valeur et permet aux entreprises de bénéficier d’un regard à 360° sur leurs enjeux. Un environnement propice pour s’adapter aux nouvelles tendances du contentieux des affaires, avec en particulier le développement important de la médiation, l’influence grandissante de la jurisprudence européenne sur l’activité de la banque de détail, l’ouverture historique à la concurrence du secteur ferroviaire ou les tensions exceptionnelles liées à la crise sanitaire dans le secteur de la santé ou encore de l’automobile ».