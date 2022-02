De Gaulle Fleurance & Associés conseil du Groupe Visiodent et Hivista sur les actions Visiodent

Une offre publique de retrait (OPR) a été initiée par les sociétés Groupe Visiodent et Hivista, agissant de concert avec M. Morgan Ohnona, sur les actions Visiodent du 6 au 19 janvier 2022. L’OPR a été suivie, comme annoncé dans le cadre de l’offre, d’un retrait obligatoire (RO), qui a été réalisé le 27 janvier 2022.



Leader en matière d’innovations dans le secteur de la santé dentaire et fort d’une expérience de plus de 39 ans, le groupe Visiodent a su gagner la confiance de chirurgiens-dentistes implantés dans plus de 40 pays. Le groupe commercialise depuis 2018 Veasy, devenu en moins de 2 ans le logiciel de référence en matière de gestion cloud pour les cabinets dentaires et centres de santé ainsi que les plus grands réseaux de santé en France. Conscient que les aspirations des professionnels de santé changent au gré de l’évolution du système de santé et de sa digitalisation, le groupe Visiodent œuvre au quotidien pour répondre à ces nouveaux enjeux.



L’OPR-RO a été présentée par Portzamparc.



De Gaulle Fleurance & Associés a assisté le groupe Visiodent dans le cadre de l’OPR et du Retrait Obligatoire (François Couhadon, Associé, Sandrine Trigo, Senior counsel, Bertille de Bayser, Avocate) et du financement de cette opération (May Jarjour, Associée et Louis Santelli, Avocat).