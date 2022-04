De Gaulle Fleurance & Associés conseil de BMI Group Operations Sarl

De Gaulle Fleurance & Associés a assisté la société de droit luxembourgeois BMI Group Operations Sarl dans la cession d’une filiale, dénommée Comptoir de l’Etanchéité (CDE), au véhicule de reprise (Steelcraft Invest) constitué par le directeur commercial de CDE.



CDE génère environ 10 millions d’euros de chiffre d’affaires et a son siège social à Perpignan. BMI Group Operations fait partie du groupe BMI, spécialisé dans la production de matériaux de construction et d’étanchéité des toitures. Le groupe BMI est présent dans 36 pays avec plus de 120 sites de production.



La cession a fait l’objet d’une homologation par jugement du tribunal de commerce de Perpignan.



De Gaulle Fleurance & Associés a conseillé le vendeur sur la négociation de la documentation corporate et l’homologation de la cession (Anker Sorensen, associé, Brice Mathieu, Frédéric Paquet et Anne-Sophie Leclerc, avocats), ainsi que sur ses aspects sociaux (Deborah David, associée, et Tiphaine Gaubert, avocate).



Berrucaz & Associés-Ressource Avocats (Stéphane Berrucaz et Emilie Vittaut) a assisté Steelcraft Invest.



Me Hélène Gascon (mandataire judiciaire à Perpignan) a été désignée par le tribunal comme mandataire à l’exécution de l’accord et HCLP Conseils (représentée par Henri Chriqui et Laurence Portal) a accompagné la société CDE dans sa sortie du groupe BMI jusqu’à la réalisation de la cession.