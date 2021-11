De Gaulle Fleurance & Associés assiste 4Living Biotech dans sa collaboration avec Sanofi

4Living Biotech et Sanofi ont récemment signé un accord de collaboration pour démontrer l’efficacité clinique potentielle du Mozobil® comme traitement curatif des complications aigües et chroniques liées au Covid-19.

Société de biotechnologie filiale de la société 4P-Pharma, 4Living Biotech est le promoteur de l’essai clinique international de phase 2 incluant 150 patients. Cet essai clinique est prévu pour le premier trimestre 2022.

« Nous sommes ravis de pouvoir accompagner 4Living Biotech dans sa collaboration avec Sanofi. Dans ce contexte de cinquième vague pandémique, cette opération et cet essai clinique montrent que l’ingéniosité et l’innovation contribuent à la lutte contre le Covid-19 au bénéfice des patients », explique Jérôme Labrousse, Associé chez De Gaulle Fleurance et Associés.

Cet essai s’appuie sur de récentes études ayant démontré que l’expression du récepteur CXCR4 par les neutrophiles et lymphocytes était corrélée à la sévérité et à la morbidité des patients atteints du COVID-19. Les équipes de 4Living Biotech et de ses partenaires ont démontré l’efficacité du blocage de ce récepteur par le Mozobil® dans l’amélioration de la physiopathologie pulmonaire associée à une infection virale respiratoire.



De Gaulle Fleurance & Associés (Jean-Marie Job, Associé, Francine Le Péchon-Joubert, Associée, et Lionel Attal, Avocat Senior counsel) a conseillé 4Living Biotech pour cette opération.