De Gaulle Fleurance & Associés : arrivée de Céline Gris

Après une douzaine d’années d’expérience, Céline Gris intervient en contentieux des affaires (corporate, droit boursier, droit commercial), auprès d’entreprises cotées mais aussi de PME tant françaises qu’étrangères. Céline Gris a également développé une compétence particulière en droit du sport et dans le traitement des problématiques du secteur de l’évènementiel (Food et musique).



Titulaire d’un Master II Professionnel « Droit des contentieux » à l'UPJV d'Amiens et d’une Maîtrise de Droit privé à l'Université Paris I Sorbonne, Céline Gris a également suivi à l’EIMA une formation aux modes alternatifs de règlements des conflits, tels que la médiation ou la conciliation.



Depuis plus de 3 ans, Céline Gris est engagée dans le cadre du programme TOUS EN STAGE, une association qui aide les élèves de 3ème issus des quartiers REP et REP+, afin de trouver et favoriser une première expérience dans l’entreprise mais aussi de leur faire découvrir une multitude de métiers.

Je suis heureuse de rejoindre De Gaulle Fleurance & Associés. L’organisation décloisonnée de cette société d’avocats correspond à mon profil pluridisciplinaire et mon goût pour le travail en équipe », a expliqué Céline Gris.