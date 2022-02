De Gaulle Fleurance & Associés accompagne ABL SA

Société luxembourgeoise fondée en 2000, ABL SA est spécialisée dans le diagnostic médical. Le groupe développe et commercialise des produits de diagnostic innovants pour les maladies infectieuses telles que le HIV, la Tuberculose ou le SARS-CoV-2.



Avec une présence sur trois continents (Europe - Luxembourg, France, Espagne - Etats-Unis et Afrique du Sud), ABL SA propose des kits de génotypage et de détection moléculaire, des logiciels pour les laboratoires accrédités, des services de CRO aux laboratoires pharmaceutiques, et des applications logicielles cliniques. Ces produits développés par le groupe s’adressent aux cliniciens spécialisés en maladies infectieuses et aux laboratoires de virologie et de microbiologie en Europe et dans le reste du monde.



Faisant suite à l’acquisition par ABL SA du bloc de contrôle en octobre 2021, l’offre publique d’achat simplifiée (OPAS) a été déposée le 10 novembre 2021 puis conduite du 23 décembre 2021 au 7 janvier 2022.



A travers l’acquisition de la société Etablissements Fauvet Girel, « coquille » actuellement sans activité, ABL SA souhaite apporter et développer en son sein ses activités dans le domaine du diagnostic par génotypage de maladies infectieuses et ainsi s’appuyer sur ce véhicule coté afin de promouvoir l’accélération de son développement.



De Gaulle Fleurance & Associés (François Couhadon, Associé, Sandrine Trigo, Senior counsel, Bertille de Bayser, Avocate) a assisté ABL SA dans le cadre de l’acquisition du bloc de contrôle et de l’Offre Publique d’Achat Simplifiée.