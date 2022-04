De Gaulle Fleurance & Associés accomapgne Gaming Innovation Group Pic pour l’acquisition de Sportnco Gaming SAS

En coordination avec Mishcon de Reya en tant que conseil principal, De Gaulle Fleurance & Associés a conseillé Gaming Innovation Group (GIG) Plc sur les aspects français de son acquisition de Sportnco Gaming SAS, pour un montant de 51,37 millions d'euros, payé en espèces et en nouvelles actions de GIG Inc. En outre, les actionnaires de Sportnco ont droit à un complément de prix sur deux ans, basé sur la performance en 2022 et 2023, pouvant atteindre 11,5 millions d'euros par an, payable en espèces et en actions nouvelles de GIG Inc.

Sportnco est l'un des principaux fournisseurs de platesformes de paris et de jeux en ligne clés en main pour les opérateurs sur les marchés réglementés. Avec cette acquisition, GiG renforce sa position parmi les principaux fournisseurs de platesformes et de médias du secteur, avec des produits innovants et exclusifs, et représente l'un des acteurs les plus importants et à la croissance la plus rapide dans le domaine de l'iGaming réglementé, avec une couverture géographique inégalée.



L'équipe de De Gaulle Fleurance & Associés était dirigée par Charles-Edouard Renault (associé) avec le soutien de Matthieu Bichon (associé), Thierry Gillot (associé), David Faravelon (Corporate), Paul Lefevre (Corporate), Marie Nguyen The Dung (Social), Juliette Garcin (Fiscalité), Grégoire Froussart (IP-IT) et Kevin Ishac (IP-IT).

« Nous sommes ravis d'avoir travaillé en étroite coordination avec Mishcon de Reya, en conseillant GiG sur cette acquisition significative qui marque le début d'une activité étendue, pour GiG, en France, en Amérique du Sud et dans l'Union Européenne », explique Charles-Edouard Renault.

Le cabinet international Garrigues, basé à Madrid, a également été impliqué aux côtés de l’acquéreur.