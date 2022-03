De Gaulle Fleurance & Associés a conseillé Fiber Access Service Technology Congo

Ce partenariat public-privé consiste en l’exploitation et la maintenance de la fibre optique dans l’axe Kinshasa-Moanda par Fast Congo et ses actionnaires, Global Broadband Solution et Paratus. Il s’inscrit dans le cadre de la 5e phase du projet Central African Backbone phase 5 (CAB5) financé par la Banque Mondiale.

Le projet constitue un levier de croissance économique et de progrès social significatif pour le pays en offrant aux Congolais une connexion internet à haut débit et à moindre coût. Il facilitera, par ailleurs, une intégration aux autres réseaux régionaux et de liaison vers l’Angola et plusieurs autres pays d’Afrique australe.

Laurence Vanderstraete, senior counsel chez De Gaulle Fleurance & Associés et Jean-Baptiste Santelli, associé, ont conseillé Fiber Access Service Technology Congo dans la conclusion de ce partenariat public-privé.