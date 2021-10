De Gaulle Fleurance & Associés a conseillé Eco-Tech Ceram pour sa levée de fonds et la création d'un outil de financement

Une solution utile dans un contexte où l’industrie est responsable de 20% des émissions de CO2 mais perd 1/3 de la chaleur qu’elle consomme.



Eco-Tech Ceram a levé de 5 millions d’euros auprès du Fonds PSIM (Programme de Soutien à l’Innovation Majeure) opéré pour le compte de l’Etat par Bpifrance dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA), de RGREEN INVEST, de Qair Innovation, de l’ARIS (Agence Régionale des Investissements Stratégiques) et de Johes.



En parallèle, Eco-Tech Ceram crée sa propre société d’investissement dotée de 30 millions d'euros, ETC Invest. Cette dernière aura pour actionnaires Eco-Tech Ceram, RGREEN INVEST, ADEME Investissement, Qair Innovation et Johes. Elle proposera une solution clés en main aux industriels qui souhaitent s'engager dans la transition bas carbone, sans avoir à investir.



« Nous sommes fiers d'avoir accompagné Eco-Tech Ceram pour ces deux opérations », expliquent Sylvie Perrin, Anne Kuhanathan et Fatima Naili, respectivement associée, avocate et juriste chez De Gaulle Fleurance & Associés. « Cela va permettre à Eco-tech Ceram de développer la commercialisation de sa solution innovante en Europe et de contribuer ainsi pleinement à une économie décarbonée. »



Eco-Tech Ceram était conseillé sur l’ensemble du dispositif par Echosys Advisory (Olivier Leruste et Alexandre Gilles) dont la contribution était structurante.