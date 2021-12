De Gaulle Fleurance & Associés a assisté la Banque des Territoires dans sa prise de participation

Jusque-là détenue par Jo-Wilfried Tsonga, Thierry Ascione et Patrick Bouchet, la Foncière All Inest désormais accompagnée par la Caisse des Dépôts et Consignations (Banque des Territoires) en qualité de co-investisseur.



La Foncière All In a acquis auprès de l’Olympique Lyonnais un terrain de 34 466 m² au sein d’OL Vallée à Décines-Charpieu, près de Lyon, pour y implanter un centre de formation et d’entraînement de tennis de haut niveau. Il s’agit de la troisième implantation de la All In Tennis Academy après Paris et Villeneuve-Loubet, sur la Côte d’Azur.

L’Académie a été dimensionnée pour l’accueil, la formation et l’hébergement de 90 jeunes au sein d’un campus qui sera doté de 8 courts couverts et de 12 courts extérieurs, dont un central d’une capacité de 1 500 places. On y trouvera également une piscine semi-olympique et un espace d’entraînement fonctionnel, au cœur d’un aménagement paysager remarquable.

Un country club proposera des infrastructures d’exception à plus de 1 000 adhérents. Un bâtiment Club réunira un bar-restaurant avec terrasse panoramique, un club-house, un magasin de sports, des pistes de Padel, un centre de fitness/spa ainsi qu’un espace de 200 places pour l’organisation de séminaires.



La livraison de cet ensemble immobilier, dont la réalisation a été confiée au Promoteur Youse, avec le concours de l’agence d’architectes AFAA, est prévue pour le second trimestre 2023. Le projet porte une forte ambition énergétique et environnementale : RT 2012 – 30%, certification HQE Bâtiment sportif, label Biodiversity et installation de panneaux photovoltaïques en toiture.



De Gaulle Fleurance & Associés a assisté la Caisse des Dépôts et Consignations (Banque des Territoires) dans ce projet et pour sa prise de participation dans la Foncière All In. En particulier, Catherine Castro, Associée, est intervenue sur les sujets de droit Immobilier, Morgan Guyot, Avocat - Senior, sur les sujets Corporate, Jérôme Labrousse, Associé, et Anny Trotzier, Avocate - Senior counsel, sur l’audit fiscal, et Gaïa Witz, Associée, sur les enjeux de droit public et de l’urbanisme.