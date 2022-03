De Gaulle Fleurance & Associés a accompagné Valeco pour la signature d'un CPPA avec Fnac Darty

Ce CPPA verra le jour en 2023, en région Centre-Val de Loire, et couvrira 16 % de la consommation énergétique annuelle des sites de Fnac Darty en France.



D’une superficie de 20 hectares, ce parc solaire s’inscrit dans la volonté du Groupe Fnac Darty de réduire de 50 % ses émissions de CO 2 à horizon 2030. Ce nouveau CPPA vient compléter un premier contrat de vente d’électricité d’origine éolienne signé en janvier 2021 avec Valeco. Ces deux contrats cumulés représenteront ainsi un tiers de la consommation annuelle du groupe Fnac Darty.



Avec cette signature, Valeco démontre sa capacité à accompagner ses clients dans leur transition énergétique et à contribuer à leurs objectifs de neutralité carbone.

De Gaulle Fleurance & Associés (Sylvie Perrin, Associée, Fatima Naili, Juriste) a accompagné Valeco pour la mise en place de ce contrat