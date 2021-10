De Chatelet à Noisy-Champs

Demain elle reliera la station Mairie des Lilas à la gare de Noisy-Champs, sur la ligne du RER A. Ce prolongement se déroulera en deux phases.

En phase 1, à l'horizon 2022, son prolongement à l'est reliera la station Mairie des Lilas à la gare Rosny-Bois-Perrier, sur la ligne du RER E. Avec six kilomètres supplémentaires, elle permettra une liaison directe et rapide vers le cœur de Paris et desservira le territoire à travers six nouvelles stations au-delà du terminus actuel de Mairie des Lilas : Serge Gainsbourg, Place Carnot, Montreuil-Hôpital, La Dhuys, Coteaux Beauclair, Rosny–Bois-Perrier. L'entrée du tunnelier se situe à l'angle des rues de la Dhuys et de Ruelle Boissière à Rosny.

La Ville de Montreuil sera desservie par deux stations de métro sur le Boulevard de la Boissière : Montreuil-Hôpital et La Dhuys, au débouché de la rue Édouard Branly (accès secondaire de la station). Les temps de trajet seront considérablement réduits. À titre d'exemple, les voyageurs ne mettront plus que 20 minutes pour rejoindre la station Châtelet depuis Montreuil-Hôpital contre 47 minutes actuellement.