De Carné Avocat : cabinet dédié à la propriété intellectuelle et à la protection des données personnelles

Le cabinet a vocation à accompagner les créateurs et les acteurs de l’innovation sur tous les sujets liés au droit de la propriété intellectuelle et de la protection des données personnelles. Deux matières aux enjeux fondamentaux qui irriguent l’exercice de toute activité et auxquelles il convient de prêter la plus grande attention.

Dans un contexte mondialisé et pour faire face aux évolutions législatives constantes et complexes, le cabinet De Carné Avocat accompagne ses clients de manière durable afin de sécuriser leurs droits et de préserver au mieux leurs intérêts.

Le cabinet se positionne comme un interlocuteur privilégié des créateurs, auteurs, artistes et des entreprises innovantes, à qui il propose un accompagnement pragmatique et adapté à leurs besoins pour leur apporter des solutions concrètes correspondant à leurs attentes.

Implanté à Paris, le Cabinet dispose d’un savoir-faire reconnu et intervient principalement dans les domaines suivants :

propriété intellectuelle : valorisation des actifs immatériels et sécurisation des droits d’auteurs et des droits voisins ;

: valorisation des actifs immatériels et sécurisation des droits d’auteurs et des droits voisins ; données personnelles : mise en conformité d’activités aux principes fondamentaux du RGPD et encadrement des traitements et transferts de données personnelles ;

: mise en conformité d’activités aux principes fondamentaux du RGPD et encadrement des traitements et transferts de données personnelles ; e-commerce & internet : mise en conformité des activités marchandes au droit de la vente et de la consommation y compris sur Internet ;

: mise en conformité des activités marchandes au droit de la vente et de la consommation y compris sur Internet ; médias, image et e-réputation : encadrement de l’exploitation de l’image de personnes.

Disponible et pragmatique, Ludovic de Carné intervient tant en conseil qu’en contentieux, et accompagne autant des artistes dans la sécurisation des droits sur leurs créations que des entreprises innovantes (startups de la Tech, TPE/PME et indépendants) dans la valorisation et la mise en œuvre effective de leurs projets.