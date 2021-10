David Gordon-Krief et ses associés rejoignent UGGC Avocats

Selon David Gordon-Krief, « Il s'agit d'une décision forte, puisque nous quittons le cabinet SBKG & Associés, que nous avons cofondé et au sein duquel nous avons passé dix années magnifiques ».

En rejoignant UGGC, David Gordon-Krief et ses associés « font le choix d'un cabinet solide et ambitieux, proposant une offre complémentaire à la nôtre ». UGGC compte désormais 115 avocats et 28 associés.

Comme le souligne David Gordon-Krief « Nous partageons avec UGGC la vision de ce que doit être un “cabinet de client”, c'est-à-dire la capacité à proposer une relation personnalisée et pérenne, une constante implication et une exigence extrême dans la qualité de nos interventions. Autant de raisons qui motivent notre choix et qui seront de nature, nous le pensons sincèrement, à renforcer encore la qualité de nos interventions auprès de vous et à offrir de belles opportunités à tous ceux, clients et collaborateurs, qui nous suivent depuis des années. »