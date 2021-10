David Ambrosiano élu nouveau Président du Conseil supérieur du notariat

Le CSN vient d'annoncer la nomination de David Ambrosiano, notaire de 50 ans, à sa présidence, actée lors de son assemblée générale du 20 octobre 2020 au cours de laquelle le Conseil s'est renouvelé. Il compte désormais 71 membres au lieu de 42, et un taux de femmes y progresse de 21 % à 46 %, reflet des évolutions vécues par la profession.

« Un nouveau dialogue s'est installé entre l'Etat et le notariat, concrétisé par la signature le 8 octobre de la première convention d'objectifs de l'histoire de la profession. Ces échanges professionnels et constructifs seront organisés autour d'engagements et de projets. Ils n'empêcheront pas le CSN de continuer à demander une application de la loi croissance conforme à ses objectifs initiaux, en particulier son principe de progressivité. Une pause dans les créations est nécessaire pour permettre le développement des offices créés récemment, et ne pas casser notre maillage territorial unique. Je défendrai sans relâche notre maillage car il constitue le premier réseau de proximité d'accès au droit pour nos concitoyens. Tout comme j'entends promouvoir et défendre la marque « Notaires de France ». Autant de facteurs de cohésion de la profession, dont l'unité permet d'accélérer le développement.

Il s'agira en même temps de poursuivre et déployer notre transformation digitale et de cultiver nos racines, notre raison d'être. Le notariat continuera de répondre aux attentes de l'Etat et de la société française. Nous devrons, enfin, achever notre grande réforme de la formation initiale des notaires et des collaborateurs pour attirer de nouveaux talents », a déclaré David Ambrosiano.