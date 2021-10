Davantage de témoins de ligne dans les transports publics

Ce mécanisme donne à la section francilienne de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (Fnaut) la mission de collecter et trier les doléances des voyageurs, qu'elle transmet aux opérateurs. Lesquels sont priés d'apporter des réponses. Le dispositif existe avec la RATP depuis 20 ans, et IDFM a signé avec la Fnaut et l'opérateur Transdev un accord prévoyant de l'étendre à trois réseaux de bus de Seine-et-Marne : Marne-la-Vallée, Melun et Sénart.

La présidente d'IDFM, Valérie Pécresse, veut « que les voyageurs aient le sentiment d'être acteurs », les appelant à signaler la régularité, la ponctualité, l'information des voyageurs, la disponibilité des équipements, la propreté, l'accueil, l'assistance..., à travers « des constats, précis et circonstanciés ».

Tout usager peut participer à l'opération en déposant un témoignage sur le réseau RATP ou Transdev emprunté, à la page http://www.aut-idf.org/temoignage/

.

Marc Pélissier, président de la Fnaut Ile-de-France, estime que le processus a permis « un certain nombre d'améliorations concrètes » sur le réseau RATP. « Il permet au jour le jour des corrections, de changer une ampoule, de mettre à jour un plan... C'est vraiment des petites choses du quotidien la plupart du temps, mais ce sont des petits irritants qui disparaissent », a-t-il déclaré.