Davantage d'argent pour les transports via le versement transport

Le député PS Olivier Faure a défendu un amendement en ce sens, qui avait déjà été adopté par la commission des Finances. Jérôme Guedj (PS) et les députés écologistes avaient déposé des amendements similaires dans le cadre des crédits du projet de budget 2013. Leur examen en première lecture doit s'achever vendredi à l'Assemblée nationale. "Il est logique que les entreprises participent un peu plus", a dit M. Faure, député de Seine-et-Marne, en évoquant notamment la situation des RER en Île-de-France, qui pourraient bénéficier d'une partie des 175 millions d'euros dégagés par la mesure. Plusieurs incidents ont récemment touché le RER, dont celui qui a provoqué au nord de Paris un immense désordre ferroviaire le 7 novembre. Député de l'Essonne, M. Guedj a, lui, plaidé "pour que les trains du quotidien soient la priorité" et pour que se développe "l'offre de bus" en Ile-de-France. Le président de la commission des Finances, Gilles Carrez (UMP), s'est prononcé en faveur de cette augmentation qu'il prône depuis 2009. Le versement transport est une contribution due par les employeurs privés ou publics, qui emploient plus de neuf salariés dans un périmètre de transport urbain. Il constitue l'une des principales sources de financement des transports publics. Le président PS de la région Île-de-France, Jean-Paul Huchon, s'est réjoui de la décision des députés. "Ces ressources nouvelles vont nous permettre de poursuivre l'amélioration des transports du quotidien en Île-de-France", a-t-il dit.