Dauge Fideliance : arrivée de deux nouveaux associés

Chawki Madaoui, dispose d'une expérience de près de 20 ans dans le monde du conseil dont 6 années passées aux Etats-Unis. Diplômé de l'Université du Connecticut (MBA), il est Auditeur Interne Certifié (C.I.A). Il créé en 2008, EBR consulting, cabinet de conseil dans les domaines de l'audit et du contrôle interne.

Stéphane Beas est spécialisé dans le conseil et l'accompagnement des risques, du contrôle et de la conformité. Associé fondateur de la société Augusta créée il y 16 ans, il a accompagné plus d'une centaine d'organisations. Il assure des formations et certifications en audit interne.

Cartographie et gestion des risques, contrôle interne, conseil au comité d'audit et plan d'audit, externalisation de la fonction d'auditeur interne, lutte contre la corruption sont autant de services qu'auront pour mission de développer ces deux nouveaux associé auprès d'une clientèle de grands comptes.