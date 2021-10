DataCity : Numa et Paris dévoilent les 12 start-up sélectionnées

Sélectionnés parmi 225 candidatures, les lauréats devront proposer des solutions concrètes aux enjeux de la Ville de Paris dans des domaines aussi variés que l'énergie, la gestion des déchets, la logistique, la mobilité ou encore les bâtiments intelligents.

Les start-up retenues ont désormais deux mois pour travailler sur leur challenge avec l'entreprise qui les parraine, et proposer des solutions concrètes aux problématiques soulevées par DataCity.

Pour développer leur solution, elles s'appuieront sur l'expertise et les bases de données des différents partenaires, bénéficieront au quotidien des conseils des experts de Numa et accèderont à un financement de 10 000 euros. Elles testeront une première version de leur solution dans des infrastructures parisiennes (mairies, crèches, etc.) dès le mois d'avril.

La start-up française Beebryte a, par exemple, décidé de proposer une solution aux gestionnaires de bâtiment pour lutter contre le gaspillage d'énergie. Elle proposera bientôt à plusieurs structures de tester des outils de visualisation de leur consommation d'énergie en temps réel grâce à des capteurs et à des compteurs branchés directement à l'interface du gestionnaire du bâtiment. Celui-ci pourrait également interagir avec les utilisateurs via un tableau de bord et des objets connectés.

Pour Édouard Maurel, directeur du programme DataCity Paris chez Numa, « DataCity permet de créer un véritable écosystème d'innovation basé sur la collaboration entre start-up, grands groupes, Pouvoirs publics et citoyens. Au cœur de ce projet, Numa joue pleinement son rôle de plateforme d'innovation et montre que la diversité des acteurs en est une composante essentielle ».

Jean-Louis Missika, adjoint à la maire de Paris en charge de l'urbanisme, de l'architecture, des projets du Grand Paris, du développement économique et de l'attractivité, ajoute : « Le programme DataCity permet à des start-up de travailler avec des grands groupes sur des sujets urbains essentiels. Dans un esprit d'innovation ouverte, l'analyse des données mises à disposition par la Ville de Paris et ses partenaires débouche sur des propositions concrètes pour améliorer les services urbains et la qualité de vie des citoyens ».

Créé par Numa et la Ville de Paris en 2015, DataCity est le premier programme français d'open innovation qui propose à des grandes entreprises françaises, des start-up et des collectivités locales de relever ensemble les défis de la ville de demain.

