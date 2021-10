Dares : résultats de l'enquête flash Covid-19 menée auprès des missions locales

Souhaitant recueillir rapidement des informations relatives à l'impact de la crise sanitaire sur les missions locales, leur activité et sur le jeune public qu'elles accueillent, la Dares a réalisé une enquête flash auprès de ces structures et en dévoile les principaux résultats.

L'enquête a été menée auprès de toutes les missions locales de France, du 13 au 20 mai dernier, par le biais d'un questionnaire en ligne, auquel près de la moitié des missions locales ont répondu.

Contact maintenu malgré les fermetures

Selon l'enquête, si les deux tiers des missions locales ont complètement fermé leurs lieux d'accueil pendant le confinement, le dernier tiers ayant uniquement accueilli le public en situation d'urgence, elles ont maintenu un contact avec les jeunes. En effet, 95 % des missions locales ont au moins la moitié de leurs agents en télétravail et une mission locale sur deux est arrivée à rester en contact avec plus de 80 % des jeunes suivis.

Diminution des entrées vs maintien des parcours entamés

Autre constat de l'enquête, en raison du confinement, le nombre d'entrées dans les différents dispositifs d'insertion a diminué pour la grande majorité des missions locales, 84 % d'entre elles ne recensant aucune entrée en Garantie jeunes et les autres en recensant moins que d'habitude.

Pour autant, les parcours d'insertion entamés antérieurement ont pu être maintenus pour la plupart des jeunes concernés, comme les Garantie jeunes et le parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et l'autonomie (PACEA).

Par ailleurs, dans plus de neuf missions locales sur dix, des jeunes ont pu entrer en emploi depuis le début du confinement, principalement dans les secteurs en tension pendant la crise, soit les services à la personne et à la collectivité (72 %), le secteur du commerce, de la vente ainsi que celui de la grande distribution (63 %).

Pour autant, le confinement a limité les contacts des missions locales avec les différents organismes de formation, les entreprises et l'Éducation Nationale et celles en ayant eu le moins recensent le plus grand nombre de jeunes suivis ayant dû faire face à des problèmes de perte d'emploi.

De nombreuses difficultés liées au confinement malgré les moyens de communication

Dès le 16 mars, les outils numériques et de téléphonie ont été largement sollicités pour maintenir le contact avec les jeunes. Une utilisation accrue qui a posé des difficultés dans deux missions locales sur trois, et occasionnées le plus souvent par des difficultés des jeunes, comme l'accès à internet ou l'usage des outils numériques.

Les missions locales ont également dû trouver des solutions aux problèmes, créés ou amplifiés par la situation de confinement, auxquels les jeunes suivis, particulièrement fragiles durant cette période, ont pu être confrontés.

Enfin interrogées sur l'avenir, quatre missions locales sur dix anticipent une hausse à venir de leurs effectifs de jeunes en accompagnement, la quasi-totalité anticipe que les jeunes rencontreront des problèmes financiers et d'accès à l'emploi et une sur cinq estime que l'activité ne reviendra pas à la normale d'ici la fin de l'année.