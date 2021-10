Dans les couloirs du Parlement Européen…

L’objectif est de fixer une orientation claire en faveur de l’entreprenariat et de mettre en œuvre des actions concrètes pour permettre l’émergence de nouvelles générations d’entrepreneurs : des jeunes, des femmes, des personnes âgées, des immigrés ou encore des chômeurs, en somme faire participer toutes les couches de la population à la création de richesse de notre pays et plus largement, des Etats membres.

L’Union européenne accuse un sérieux retard par rapport à ses concurrents sur le plan international, en matière d’esprit d’entreprise. Seuls 11 % des Européens sont des entrepreneurs, alors que près de 40 % souhaiteraient être leur propre patron. Aux États-Unis et en Chine, cette proportion s'élève à plus de 50 %. Les mesures ainsi proposées permettraient de favoriser la création d’emplois, en particulier auprès des petites entreprises, qui sont chaque année à l'origine de quatre millions d'emplois nouveaux en Europe.

A titre d’exemple, il est prévu un accès simplifié aux financements via la création d’un marché européen du micro-financement ou encore la simplification des règles fiscales pour les investissements privés directs. Des initiatives légitimes, indispensables et de bon augure pour le redressement de nos Etats.

Espérons que cette ambition affichée ne soit pas...qu’un bruit de couloir.