DaNilo : l'Italie au meilleur du goût

Tout ce que propose la belle vitrine réfrigérée de cette boutique flatte à la fois le regard et le goût, des jambons transalpins -Parme ou San Daniele, au meilleur de leur maturation- à la mortadelle truffée, en passant par les boconcini, la Mozzarella di bufala et Buratta qui arrivent d’Italie tous les mercredis soirs. Les plats cuisinés maison s’imposent également, notamment les incontournables Rigatoni à l’ischitana avec jambon de parme, tomates confites, fleurs de câpres, olives siciliennes dénoyautées, mozzarella fumée fraîche… L’assiette de légumes grillés est également une spécialité de Danilo Bianco qu’il est possible de déguster sur place avec tous les grands classiques qui agrémentent une carte qui change avec les saisons et les produits. Outre ces merveilles, la charmante Laredana, sœur de Danilo, propose une très belle sélection d’huiles d’olive et de vinaigres balsamiques Dodi, sans oublier les «pâtes di Gragnano», AOC napolitaine. Les vins sont à l’unisson à travers un large choix judicieux qui vogue avec allégresse de Vénitie Bardolinoen Toscane –Peppoli Chianti Classico-, du Piémont –exceptionnel Barbaresco Paje- en Sicile -Chiaramonte…