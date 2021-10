Danielle Dubrac élue présidente de l'Unis

« Je suis consciente de la situation économique dégradée du pays, persuadée du rôle des professionnels de l'immobilier qui sont des tiers de confiance, et de la responsabilité sociétale dont nous devons faire preuve. L'Unis doit pleinement jouer son rôle de corps intermédiaire avec les décideurs publics. L'immobilier a sa place dans le plan de relance de l'économie du pays, et le logement conserve un rôle central dans toute sa diversité et ses changements d'usage. Nous avons des défis immenses à relever, sur la discrimination et sur la rénovation énergétique notamment. Je présiderai dans un souci d'économie et d'efficacité, en lien étroit avec l'ensemble de nos présidents des pôles régionaux. Les territoires sont fondamentaux », déclare Danielle Dubrac.

Ingénieure de formation, Danielle Dubrac, âgée de 62 ans, a d'abord travaillé chez Thomson sur des systèmes de téléalarmes de sites sensibles avant de créer Sabimmo en 1986. Ce cabinet de syndic de copropriété, d'administration de biens et de transaction, est situé en Seine-Saint-Denis, et travaille régulièrement sur des territoires en QPV (quartier prioritaire de la politique de la ville). Nommée officier dans l'ordre du Mérite et Chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur, elle est également présidente de la CCI 93 et conseillère au CESE. Depuis 2014, elle était secrétaire générale de l'Unis, et elle siège au CNTGI (Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières) depuis 2017.