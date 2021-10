Daniel Weizmann, président du Medef Ile-de-France

Daniel Weizmann tient à apporter au mouvement « une vision constructive et fédératrice de l'échelon régional ». Comme il le précise « Il y a de la place pour tous les acteurs, mais une vraie nécessité émerge, celle de clarifier et de préciser les missions et complémentarités de chacun qu'il soit branche ou territoire. »

Pour le nouveau président, « il est stratégique que le Medef soit uni, structuré mais aussi représentatif. Cela s'inscrit dans une politique d'accroissement des adhésions en local, en menant une politique commune et en développant une logique de services et de mutualisation à l'échelon régional. Nous devons œuvrer dans la même direction pour la santé économique de notre région, l'emploi mais aussi l'attractivité et la place que notre région doit tenir en tant que métropole mondiale et puissance invitante des prochains Jeux olympiques en 2024 ».