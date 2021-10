Dalkia implante un réseau de chaleur au Plessis-Robinson

Cette énergie renouvelable permettra de couvrir la moitié des besoins de chauffage des 3 500 logements sociaux gérés par l'Office départemental de l'habitat des Hauts-de-Seine, et plusieurs établissements dont une école et une résidence pour personne âgées.



Le réseau promet également de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre, tout en diminuant d'un quart les charges d'énergie des logements.



L'Ile-de-France dispose de grandes ressources géothermiques et concentre ainsi la majorité des 455 000 logements français chauffés.