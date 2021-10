D’Ornano + Co. franchit un nouveau cap en recrutant 2 associate partners et 8 collaborateurs

Vadym Diablo, Associate Partner – Finance a développé la pratique M&A Transactions Services chez Deloitte pendant onze ans et est reconnu comme expert dans l'analyse des modèles Software as a service. Vadym était auparavant directeur financier de trois start-ups Tech basées à Londres, respectivement dans le domaine des réseaux sociaux, des médias en ligne et de la vente au détail en ligne. Vadym est titulaire d'une licence en commerce de l'EU Business School ainsi que d'un MBA de la Judge Business School de l'université de Cambridge (2010).

ClaudiaFoley, Associate Partner – Finance a passé 11 ans chez PwC France en tant que Manager puis Director au sein du département Transaction Services, où elle a développé une grande expertise en matière d'opérations internationales. Auparavant, Claudia était auditrice senior chez Deloitte au Brésil. Claudia est titulaire d'un double diplôme Droit - Finance de l'Universidade Presbiteriana Mackenzie et de la Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

Ces arrivées marquent une nouvelle étape dans le développement de D'Ornano + Co. alors que la méthodologie unique et holistique que propose le cabinet est de plus en plus sollicitée. En parallèle du renforcement de son équipe Finance, le cabinet consolide ses practices IP/ IT /data et Corporate.

Pour soutenir cette dynamique, le cabinet annonce également l'embauche de huit nouveaux collaborateurs : Marie-Astrid Bainier,Project Leader – Finance (ex- EY et ex-Deloitte); Léonard Gassot,Senior Associate – Corporate (ex-Proskauer Rose LLP) ; Paul Watel, Associate – Finance (ex-EY) ; Léa Osseiran,Associate – Finance ; Guillaume Lefèvre,Associate – Finance ; Bruno du Breuil,Associate – Finance ; Aurore Nicolas, Associate–IP/IT/data ; Guillaume Moulard,Associate – IP/IT/Data.

Cette croissance du cabinet fait suite à l’arrivée d’Antoine Wehrlin en tant que Senior Associate – Finance et de Marc-Olivier Longpré en tant qu'Associate – Finance (avril 2021), d'Adèle Daudré-Vignier Théron et d'Alexia Suptil en tant que Senior Associate et Associate en Tax (juillet 2021), et à la nomination de Thomas Priolet en tant qu’Associate Partner en Corporate (juin 2021).

Depuis le début de l'année, D'Ornano + Co. a déployé sa méthodologie sur plus de 130 deals et a récemment accompagné InfraVia Capital Partners pour l'augmentation de capital de Botify (SEO), Marlin Equity Partners dans son buyout de Rydoo (SaaS) et son investissement dans IbanFirst (Fintech), ou encore Montefiore dans son entrée au capital de NGE.

Raphaëlle D’Ornano,Fondatrice et Managing Partner du cabinet, a déclaré : « L’ensemble de ces recrutements témoigne de la dynamique du cabinet et de l’intérêt que rencontre notre offre. Je suis ravie de la confiance accordée par Vadym et Claudia qui, par leur expérience et leur talent, vont nous permettre d’accélérer le déploiement de notre méthode holistique auprès des investisseurs (« Modern Private Investors ») dans le cadre d’opérations à forte composante technologique. Indiscutablement, le cabinet franchit une nouvelle étape de son développement avec l’arrivée de ces nouveaux experts ».

Vadym Diablo,Associate Partner, au sujet de son arrivée au cabinet : « En rejoignant D'Ornano +Co., je me sens privilégié d'avoir la possibilité de contribuer au développement de cette jeune entreprise incroyablement dynamique, qui a réuni une équipe unique composée des meilleurs professionnels, prête à revendiquer le titre de leader européen dans le domaine des transactions technologiques ».

Claudia Foley,Associate Partner, au sujet de son arrivée au cabinet : « Je suis fière d’intégrer le cabinet D’Ornano + Co. et de contribuer aux cotés de Raphaëlle et des équipes au renouvellement des pratiques du métier avec la mise en œuvre de la méthodologie holistique, aujourd’hui indispensable pour accompagner les investisseurs manœuvrant dans le domaine de la Tech ».

D’Ornano + Co., qui a ouvert un bureau à New York en avril 2020, reste en ligne avec ses objectifs de doubler ses effectifs d’ici à 2022 et de consolider son empreinte à l’international, avec l’ouverture prochaine de nouveaux bureaux en Europe. Pour en savoir plus sur les équipes de D'Ornano + Co., rendez-vous sur la section dédiée de notre site web : Dornanoandco.com/teams.