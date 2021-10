D'autres grands parcs ouverts toute la nuit

Depuis 2015, l'ouverture nocturne estivale des parcs et jardins joue un rôle important pour permettre aux Parisiennes et aux Parisiens d'accéder à un maximum d'espaces de fraîcheur et de quiétude. Cette année, plus de 50 % des espaces verts de la Ville seront ouverts 24h/24 et 7j/7.

Selon Pénélope Komitès, « L'ouverture nocturne estivale des parcs séduit, chaque année, un grand nombre de Parisiennes et de Parisiens, ravis de pouvoir profiter plus longtemps des espaces verts. Un dispositif complet et flexible (propreté, prévention, sécurité, mobiliers anti-scooters, sanitaires mobiles, signalétique aiguillant les usagers…), concerté avec les mairies d'arrondissement, accompagne ces ouvertures. »