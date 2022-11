Cyril Hanouna – Louis Boyard : il faut « s'élever contre cette dérive », selon Yaël Braun-Pivet

« La seule chose que je regrette, c'est de l'avoir insulté, ce n'est pas un bon exemple », a pour sa part assuré M. Hanouna sur Twitter, après avoir relayé des messages de soutien durant le week-end.

« Pour le reste, je ne regrette rien et je défendrai toujours mes amis », a-t-il ajouté, en référence au milliardaire Vincent Bolloré, dont la mise en Cause par Louis Boyard a été la source de l'incident. « Je suis entier, loyal, sincère, et je serai toujours moi-même à l'antenne. Je suis sanguin et vrai comme certains politiques », a poursuivi Cyril Hanouna, qui devrait revenir sur l'incident dans son émission “Touche pas à mon poste” (TPMP).

Lors d'une séquence consacrée au bateau de migrants Ocean Viking dans TPMP, l'invité Louis Boyard, député depuis juin et ancien chroniqueur de l'émission, a accusé les "cinq personnes les plus riches" de France « d'appauvrir l'Afrique ». Il a cité Vincent Bolloré, propriétaire du groupe Canal+, auquel appartient C8. Le ton est vite monté avec Cyril Hanouna. « Toi t'es une merde », a lancé l'animateur, après avoir traité le député « d'abruti », « de bouffon » et de « tocard ». M. Boyard est parti sous les huées du public. Le groupe LFI a saisi l'Arcom, et Mme Braun-Pivet a indiqué s'être entretenue avec le président de ce gendarme de l'audiovisuel.

De son côté, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a pris la défense du député : « qu'on aime ou non Louis Boyard, qu'on partage ou non ses idées, il reste un élu. Il a le droit de s'exprimer comme il l'entend et on n'a certainement pas à l'injurier ou l'insulter », a-t-il dit sur BFMTV.

« Je déplore cette spirale du buzz permanent », a aussi déclaré Olivier Véran, en notant ensuite que « Louis Boyard est un député provocateur ». Les deux responsables de la majorité présidentielle s'accordent à dire que « les politiques doivent parler aux Français » et qu'il est difficile de boycotter telle ou telle émission.

TPMP est un succès d'audience, avec 1,8 million de téléspectateurs en moyenne et des pics à plus de 2 millions. Louis Boyard a réclamé une commission d'enquête parlementaire sur « les ingérences de Vincent Bolloré » dans les médias dont il est propriétaire. D'après la présidente de l'Assemblée, la question de la concentration des médias est « une question fondamentale dans une démocratie" et "il est important qu'on traite ce sujet ». Elle a souligné que le Sénat avait déjà conduit une telle commission d'enquête, qui avait débouché en mars sur 32 recommandations. Libre au groupe LFI à l'Assemblée d'user de son « droit de tirage » pour lancer à son tour une commission.