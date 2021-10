Cyclodays : un 5 juin sur deux roues

Les Cyclodays, qui mettent à l'honneur le vélo et son univers, sont organisés le 5 juin sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris. Ouverte au grand public, cette journée vise à encourager

et à démocratiser la pratique du vélo : trajets domicile-travail, moyen de transport quotidien ou régulier, sport, vacances, loisir… Plus de 50 acteurs du cycle – associations, magasins, marques, accessoiristes – présenteront un large panel de vélos et d'accessoires : VAE, vélo cargo, équipement, application dédiée... Les visiteurs pourront directement les tester sur une piste d'essai de 650 m2. Ils pourront également découvrir une bourse aux vélos, organisée par l'association “Mieux se déplacer à bicyclette”, et l'animation “Kidzenselle", proposée par Paris en selle, qui a pour objectif d'initier les enfants à la pratique du vélo en ville. n