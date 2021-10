Cybersécurité : le cheval de Troie bancaire Mekotio simule des mises à jour et vole des bitcoins

Les chercheurs d'Eset, 1er éditeur européen de solutions de sécurité, se sont penchés une fois de plus sur les célèbres chevaux de Troie bancaires latino-américains. Ils ont cette fois-ci étudié Mekotio, un cheval de Troie bancaire ciblant les pays hispanophones et lusophones : principalement le Brésil, le Chili, le Mexique, l'Espagne, le Pérou et le Portugal. Mekotio se vante de ses activités typiques d'une porte dérobée, notamment la prise de captures d'écran, le redémarrage des machines affectées, la restriction de l'accès aux sites web bancaires légitimes et, dans certaines variantes, le vol de bitcoins et l'exfiltration des identifiants stockés dans le navigateur Google Chrome.

DR - Le spécialiste des antivirus Eset fait le point sur le cheval de troie bancaire intitulé Mekotio qui vise principalement l'Amérique latine et le Portugal.