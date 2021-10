Cybersécurité : des formations gratuites en ligne pour développer les compétences des professionnels

Check Point Software Technologies Ltd, l'un des principaux fournisseurs de solutions de cybersécurité dans le monde, a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec Coursera, un leader mondial de la formation en ligne, fort de plus de 62 millions d'apprenants à l'échelle mondiale. Le partenariat proposera un nombre croissant de cours et de contenus de cybersécurité Check Point aux professionnels de la sécurité et des réseaux.

Développer les compétences des professionnels du secteur

La série de cours Check Point Jump Start, déjà disponible sur la plateforme Coursera, vise à améliorer les compétences des administrateurs de la sécurité et des technologies de l'information en matière de cybermenaces et d'administration de la sécurité sur les réseaux des entreprises de taille moyenne et des grandes entreprises. D'autres cours, sur la sécurité dans le Cloud destinés aux spécialistes des DevOps et des DevSecOps, viendront prochainement compléter ceux déjà en ligne.

Ce partenariat illustre l'engagement de Check Point à fournir une formation et un enseignement continus aux professionnels du secteur de la cybersécurité, ainsi qu'à ceux désirant débuter leur carrière dans celui-ci. De ce fait, la gratuité de tous les cours a pour objectif d'attirer davantage de personnes dans ce secteur et à réduire le déficit de cybercompétences.

En effet, des études montrent que le nombre de postes non pourvus dans le domaine de la cybersécurité s'élève désormais à 4,07 millions dans le monde, contre 2,93 millions l'année dernière.

« Si nous voulons combler le déficit des compétences en cybersécurité au niveau mondial, nous devons faciliter l'accès des professionnels et des étudiants à des supports d'apprentissage, pour les aider à élargir leurs connaissances à leur propre rythme et en fonction de leurs besoins, », déclare Shay Solomon, directeur du développement de la formation chez Check Point Software Technologies.

Check Point propose également des cours CloudGuard Cyber-Range, une formation immersive à la cybersécurité dans des environnements simulés, via la plateforme flexible Cyber-Range dans le Cloud qui offre un apprentissage « ludique et engageant ».