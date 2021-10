Cybersécurité : attention à ses mots de passe !

A l'occasion de cette journée mondiale, le National Cyber Security Center (NCSC), l'homologue britannique de l'ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information), a publié la liste des 100 000 mots de passe les moins sécurisés au sein d'une étude complète visant à alerter les internautes, qui ont en moyenne une centaine de comptes et donc de mots de passe associés.

Sans surprise, le mot de passe le plus piraté de la liste n'est autre que “123456”. Selon les chiffres du NCSC, il serait d'ailleurs utilisé par 23,6 millions d'internautes, rien que ça ! Privilégiant la rapidité sur la sécurité, les utilisateurs du net choisissent souvent des « raccourcis clavier » : qu'il s'agisse du numérique (“123456789” ; “111111”), de l'alphabet (“qwerty” ; “azerty”) ou d'un mélange des deux (“abc123”).

Malgré les Unes quotidiennes au sujet des violations de données, nombreux sont les inconscients qui continuent à employer des pratiques de sécurité peu fiables en utilisant comme mot de passe les noms de leur musicien ou de leur équipe de sport préférés, ou bien encore de leurs proches.

Ainsi, “Ashley” est le nom le plus largement piraté avec presque un million de compromissions tandis que “liverpool” compte 280 000 piratages, et que le groupe de musique “Blink-182” figure aussi sur la liste avec presque 300 000 comptes piratés.

Plus étonnant, “password”, littéralement ”mot de passe” en anglais, se retrouve à la quatrième place de la liste, comme “ji32k7au4a83”, la translitération du mot mandarin pour « Mon Mot De Passe » régulièrement utilisé.

Original, on notera que les internautes sont d'éternels romantiques puisque “iloveyou” (je t'aime) est classé au 14e rang de ce classement, et qu'ils ont gardé leur âme d'enfant car “monkey”, “dragon” ; et “princess” sont aussi très haut placés.

Les experts sont unanimes et conseillent vivement aux internautes de lire cette liste et de changer de mot de passe s'ils y trouvent un des leurs.

Pour adopter une bonne hygiène de cybersécurité, rien de plus simple : il suffit simplement d'opter pour un code long et complexe, qui mélange ponctuations, symboles, chiffres et lettres. Mieux vaut sortir du schéma classique, avec une majuscule au début et un symbole placé à la fin, et surtout bannir les dates de naissance et prénoms des conjoints et enfants. Pour les moins inventifs, il est possible de passer par un générateur de mots de passe (LastPass ou DashLane) afin de vous faciliter la tâche.