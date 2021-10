Cybermalveillance.gouv.fr et Bpifrance aux côtés des entreprises face aux cyberattaques

Les deux acteurs ont uni leurs efforts afin d'élaborer un guide pratique adapté aux entrepreneurs pour leur donner les clefs pour se protéger contre le risque de cyberattaques et leur apprendre à y faire face.

La cybersécurité, enjeu majeur des entreprises

En 2020, plus de 10 000 entreprises ont eu recours à l'assistance de la plateforme Cybermaveillance.gouv.fr suite à une cyberattaque. Devant la recrudescence majeure de ces phénomènes et l'insuffisante préparation pour y faire face, les PME sont particulièrement vulnérables et les conséquences sont souvent dramatiques. Le retard dans la mise à niveau des équipements informatiques, le recours massif au télétravail et la numérisation croissante ont contribué à augmenter leur exposition au risque cyber. Les entreprises font face aux attaques de réseaux de cybercriminels et mafieux de plus en plus structurés et aux motivations diverses et variées. Pour les victimes, les cyberattaques se soldent très souvent par une demande de rançon, un vol de données sensibles ou encore une indisponibilité des équipements. La reprise d'activité, lorsqu'elle est possible, est souvent longue à mettre entre œuvre, coûteuse et très éprouvante pour les dirigeants et leurs collaborateurs.

Un guide pratique fait pour les entreprises

Pour y remédier, Cybermalveillance.gouv.fr et Bpifrance publient un guide de sensibilisation à destination des dirigeants et de leurs collaborateurs qui contient l'essentiel des bonnes pratiques de cybersécurité. À partir de conseils simples, il permet de développer une véritable culture de la cyber hygiène au sein d'une entreprise et de mettre en place des mesures visant à renforcer la cyber résilience de l'organisation en cas d'attaque. Pratique et pédagogique, ce guide regroupe des recommandations concrètes d'experts en cybersécurité, des témoignages d'entrepreneurs et des récits de victimes de cyberattaques, une présentation détaillée des principales attaques et de leurs caractéristiques, ainsi qu'un plan d'action à activer en cas de cyberattaque décrivant les étapes importantes pour reprendre l'activité.

Des outils pour renforcer, dans la pratique, la cybersécurité

Ce partenariat propose une palette d'outils complémentaires pour renforcer la cybersécurité des entreprises et les accompagner dans le passage à l'action. Ainsi, Bpifrance met à disposition des dirigeants un outil d'autodiagnostic en ligne, accessible gratuitement après inscription sur https://Mon.Bpifrance.fr, pour leur permettre d'évaluer le niveau de maturité de leur entreprise pour leur cybersécurité. Il organise également une série de webinaires sur le thème de la cybersécurité. De son côté, Cybermalveillance.gouv.fr propose gratuitement sur son site de nombreux contenus d'actualité et de prévention pour permettre aux différents publics de comprendre la réalité de la cybermalveillance ainsi que les mesures à appliquer pour s'en prémunir. Les victimes peuvent également réaliser sur la plateforme un diagnostic en ligne de leur situation, obtenir les conseils et orientations nécessaires pour y faire face et au besoin être mis en relation avec des prestataires spécialisés en mesure de leur apporter l'assistance nécessaire. Enfin, en partenariat avec l'AFNOR et les organisations professionnelles, Cybermalveillance.gouv.fr a développé le label ExpertCyber qui certifie et reconnaît les compétences des professionnels en sécurité numérique dans l'accompagnement de leurs clients pour la sécurisation de leurs systèmes d'information ainsi que la remédiation de leurs incidents de sécurité.