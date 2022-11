Cybercriminalité : la région Île-de-France lance un observatoire de performance

Ces derniers mois, les cyberattaques se sont multipliées en Île-de-France. L’hôpital de Corbeil-Essonnes, les villes de Brunoy, Chaville ou encore Les Mureaux, mais aussi le département de Seine-et-Marne, ont notamment été touchés. Pour essayer de contrer ce phénomène et à la demande de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi), la région Île-de-France a donc fait appel à la startup Board of Cyber, experte ‘Software as a service’ (SaaS) en gestion du risque numérique, pour mettre en place l’observatoire de la performance cybersécurité des communes franciliennes.

Mise en place d’une « cyber caserne »

« Plus de 40 % des cyberattaques visent les collectivités territoriales, il y a urgence à agir. Nous sommes très fiers d’accompagner la région dans le lancement de cette démarche. C’est une reconnaissance de notre savoir-faire technologique et de notre engagement à créer un écosystème de confiance » a déclaré Luc Declerck, directeur général de Board of Cyber.

L’objectif de cet observatoire est d’accompagner la création, d’ici l’été 2023, du centre régional de réponse aux incidents cyber (CSIRT), une « cyber caserne » dédiée aux collectivités, mais aussi aux PME d’Île-de-France, qui servira à mieux prévenir les risques et à accompagner les collectivités en proie à des attaques.

Une analyse complète de l’exposition aux risques cyber

Dans un premier temps, la startup produira un panorama des travaux de l’Observatoire en évaluant la performance cyber des 716 communes d’Île-de-France de plus de 1 000 habitants et des 71 intercommunalités. Pour établir son diagnostic, Board of Cyber utilisera sa solution Saas automatisée, rapide et non-intrusive, appelée « Security Rating » qui analyse en continu toutes les données publiques, adresses IP, configuration des sites, nom de domaine ou encore messages pour garantirl’exposition des entreprises et des organisations aux risques cyber. Des pistes d’amélioration seront ensuite mises à disposition des collectivités.

Une aide individualisée

Enfin, la startup proposera aux communes et intercommunalités qui le souhaitent, une aide individualisée et des conseils personnalisés, notamment pour permettre de réduire les risques d’usurpation d’identité ou d’interception d’échanges.