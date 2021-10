Cultures d'ici et d'ailleurs à Nanterre !

Le festival A dos de libellule se propose de mettre en avant les liens qui ont pu se tisser entre Nanterre et différents pays au fil des jumelages et des coopérations. Aussi pourrons-nous découvrir des textes de poétesses afghanes, un documentaire sur un squat artistique à Kaboul, les lectures musicales Nouvelles de Sacha Tcherny et romances russes, participer à une projection-débat... et même prendre des cours de tango !

Retrouvez tous les rendez-vous du festival sur www.rugissementdelalibellule.com