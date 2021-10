Culture au quai : samedi 21 et dimanche 22 septembre

Plus de 250 structures culturelles viennent chaque année à la rencontre du public et proposent 80 rendez-vous sur scène : extraits de spectacles, concerts, rencontres... Cinq univers culturels créent l’osmose entre le public, les lieux et les artistes : spectacles, concerts, cinéma, expositions et escapades.

Nouveautés 2013 :

Les Arts de Rue, invités d’honneur

Les arts de la rue investissent tout le week-end les berges, les airs et l’eau du bassin de la Villette. Interventions percutantes des Majorettes de la compagnie Deuxième Groupe d’Intervention, les machines oniriques du Fer à Coudre, des fanfares en déambulation ou les masterclass d’acrobates de l’Académie Fratellini… toute l’effervescence des arts de la rue est à culture au quai !

Parcours Jeune public

Culture au quai concocte un parcours inédit pour se repérer en famille dans l’offre culturelle jeune public.