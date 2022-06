Culture and the City fête ses dix ans aux colonnes de Buren

C’est un jardin géant de 3 000 ballons flottants qui va s’étaler au cœur des colonnes de Buren, le dimanche 12 juin. Pour ses dix ans, l’association Culture and the City a décidé d’impacter le public, avec un événement visuel inédit en France, à partir de 14h30. Les visiteurs seront donc invités à se rendre dans le célèbre espace Daniel Buren du Palais-Royal, pour « cueillir » un unique ballon par personne... Une sorte de chasse au trésor proposée par les fondateurs de Culture and the City, Fleur Baudon et Arnaud Chedal-Anglay, et qui donnera accès à des cadeaux culturels, proposés par la structure, comme des places d’expositions, de théâtre, ou des tickets d’entrée pour différents monuments de Paris.

Des entrées pour le centre Pompidou, le Louvre ou le Moulin Rouge

Gratuit, cet événement offre aux participants de repartir avec une place, une entrée, un ticket, pour l’une des institutions culturelles franciliennes. La majorité d’entre elles ayant répondu à l’appel de l’association, le public pourra décrocher un sésame pour le musée du Louvre, le Centre Pompidou, le musée Grévin, ou encore le Palais Galliera ou la Fondation Cartier. D’autres lieux culturels feront aussi partie de la liste, comme le Moulin Rouge, ou le théâtre du Grand Point-Virgule. Et même des places pour la comédie musicale du Roi Lion à Mogador ! Il suffira juste de tomber sur le bon ballon, dans cette forêt éphémère de fleurs artificielles et de ballons flottants en noir et blanc…