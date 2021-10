Cryptomonnaie : les autorité financières françaises alertent contre la fraude

Avec l'objectif de protéger les épargnants, l'Autorité des marchés financiers (AMF) et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) intégrée à la Banque de France, mettent régulièrement à jour leurs listes noires de sites identifiés comme proposant des investissements sur le marché des changes non régulé (Forex) et sur des produits dérivés dont le sous-jacent est constitué de crypto-actifs, sans y être autorisés.

Les listes de l'ensemble des sites non autorisés sont disponibles sur le site internet Assurance Banque Épargne Info Service (rubrique : Vos démarches → Se protéger contre les arnaques → Les listes noires des sites internet et entités non autorisés) ainsi que sur le site de l'AMF (rubrique : Espace épargnants → Protéger son épargne → Listes noires et mises en garde) et l'application AMF Protect Epargne. Si elle sont mises à jour régulièrement, elles n'ont toutefois pas vocation à être complètes car de nouveaux acteurs non autorisés apparaissent régulièrement.

Forex :

Voici la liste des sites d'acteurs non autorisés récemment identifiés :

- www.any-trades.com

- b2trades.com

- www.bcpprivate.com

- www.mycoinology.com

- www.rush-fx.com

Produits dérivés sur crypto-actifs :

Voici la liste des sites d'acteurs non autorisés récemment identifiés :

- bitcoincode.store/click/geo_bitcoin_code_roi

- www.bitcoinlifestyle.io

- www.bitcoinrevolution.org

- www.btcbrokerz.com

- extra-gains.com/bitcoincode/

- www.kracoin.fr

- www.xemanage.com/bitcoinstorm