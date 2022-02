Crues de la Seine : un accord signé pour l’indemnisation des agriculteurs dont les terres seront inondées

« Aboutissement d'un processus de co-construction d'une stratégie d'indemnisation avec la Chambre d'agriculture de la Région Île-de-France et la FDSEA 77, ce protocole d’accord vient renforcer la solidarité entre les territoires de l'amont et de l'aval, du rural et de l'urbain », souligne Patrick Ollier.

Pour rappel, le projet d’aménagement de la Bassée s’inscrit dans le Programme d’actions de prévention des inondations (PAPI). Son objectif ? Limiter les inondations en Île-de-France en écrêtant les crues de la Seine sur neuf espaces endigués. Pour cela, la création de 7,9 km de digues entourant un espace de 360 ha est prévue. Quatre communes de Seine-et-Marne dans la petite région agricole de la Bassée sont concernées : Châtenay-sur-Seine, Gravon, Balloy et Egligny. Les eaux de la Seine seront pompées au moment optimal afin d’écrêter le sommet de la crue et seront stockées durant quelques jours. L’idée est de parvenir à limiter les inondations en Île-de-France et particulièrement à Paris.

Ce protocole d’accord permet ainsi de fixer les principes d’indemnisation des agriculteurs concernés par la réalisation et la mise en fonctionnement du site. Pour garantir le versement des indemnités pour perte de récoltes et pour remise en état après vidange et ressuyage du site, Seine Grands Lacs prévoit de constituer un fonds d’indemnisation. Ce dernier sera dimensionné pour faire face aux engagements de cet accord et des protocoles individuels signés avec les exploitants.