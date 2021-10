Crue : une cellule d'urgence pour les entreprises

Plusieurs entreprises situées à proximité de la Marne, de la Seine et l'Yonne ont été récemment touchées par la montée des eaux. Les agents de la Direccte orienteront les entreprises vers les dispositifs les plus adaptés à leur situation :

- L'activité partielle pour les entreprises ayant dû réduire ou suspendre leur activité, afin de placer leurs salariés en chômage partiel ;

- des dérogations au repos dominical ou la durée du travail pour permettre aux entreprises de nettoyer les dégâts occasionnés et reprendre leur activité au mieux ;

- des reports d'échéances fiscales ou sociales pour faire face à d'éventuelles difficultés de trésorerie...



Plus d'informations sur idf.continuite-eco@direccte.gouv.fr