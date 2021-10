Projet d'accord sur la formation professionnelle.

La négociation paritaire sur la formation professionnelle engagée par les partenaires sociaux au mois de septembre 2013 vient d’aboutir.



Cet accord suscite des réserves et entraîne de nombreuses interrogations chez les entrepreneurs de CroissancePlus, notamment sur l’utilisation des droits à la formation pendant le temps de travail. En effet :

Est-il opportun que les collaborateurs qui décident unilatéralement d’engager une action de formation réalisent celle-ci durant leur temps de travail ?

Est-il juste que ce temps de formation souhaité par le collaborateur fasse l’objet d’une rémunération totale de la part de son employeur ?

Est-il normal que les coûts d’une formation réalisée à titre personnel ou dans le cadre professionnel soient aussi différenciés? Par exemple, il faut savoir qu’un CAP effectué sur le temps de travail coûte 18 000€. Hors temps de travail, cette même formation coûte 600€. En favorisant les formations "hors temps de travail", 30 fois plus de salariés pourraient être formés…

Par ailleurs, ne serait-il pas plus judicieux que la formation continue en France soit offerte au plus grand nombre, en favorisant la formation hors temps de travail, notamment en utilisant les nouvelles techniques d’apprentissage (comme le e-learning et les MOOC par exemple) ?