Crise du logement : des élus de la Métropole du Grand Paris appellent à se mobiliser

«L'Etat doit agir, aider à la construction, à l'essor du logement social pour répondre aux besoins, qui sont criants ! ». Pas moins de 95 élus de tous bords de la Métropole du Grand Paris, ont appelé à une « grande mobilisation », le 10 novembre à 18h, devant le ministère du Logement, « pour le droit à la ville pour toutes et tous ». Jacqueline Belhomme, maire de Malakoff, et Patrick Jarry, président de la commission logement de la Métropole du Grand Paris, et Michel Leprêtre, président de Grand Orly Seine Bièvre, têtes de pont du collectif, ont tiré la sonnette d’alarme lors d'une présentation à Malakoff, face à un nombre record de demandeurs de logements sociaux et de mal-logés.

Les élus souhaitent, lors de cette manifestation, faire des « propositions concrètes pour les 750 000 demandeurs de logements de la Métropole », et notamment « ne pas interdire de construire du logement social », « rendre le foncier accessible », et « libérer des mètres carrés de bureaux ». Très concrètement, cela pourrait prendre la forme d’une obligation de construction d’un minimum de 30 % de logements sociaux pour l’ensemble des nouvelles opérations immobilières, ou encore le vote d’une loi pour stopper la spéculation foncière.

Pour Jacqueline Belhomme, le logement social, « ce n'est pas du logement pour les pauvres, mais du logement public, qui doit être accessible au plus grand nombre, ce qui est de plus en plus dur en Île de France. C'est un projet de société ! ». Les représentants de ce collectif estiment que les 131 maires de la Métropole du Grand Paris doivent s'unir et peser sur l'Etat, avant que cette crise ne s’aggrave.