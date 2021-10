Crise de la Covid-19 : 5 facteurs de risques en entreprises pour 2021

L'étude, menée en partenariat avec Ipsos MORI auprès de 1 425 professionnels du risque dans 99 pays et en ligne, du 22 septembre au 19 octobre 2020, a permis d'identifier cinq risques à anticiper en 2021. Tout d'abord, des turbulences économiques et politiques exacerberont les tensions, les troubles civils et la criminalité, puis les équipes de gestion de crise devront redéfinir les pratiques du Devoir de Protection en entreprise. L'infodémie va accroître la demande de sources fiables et de conseils en matière de santé et de sécurité et la santé mentale sera déterminante dans l'engagement des employés et leur productivité. Enfin, la focalisation de l'attention sur la Covid-19 créera des angles morts.

Augmentation du risque, à son plus haut niveau depuis 5 ans

Il ressort de l'enquête qu'environ huit professionnels sur dix estiment que les risques pour la santé et la sécurité des salariés ont augmenté en 2020 et vont continuer à croître en 2021, en particulier pour les salariés dans leur pays de résidence (85 %), le personnel affecté à l'étranger (81 %), les étudiants et professeurs (80 %), les voyageurs d'affaires (79 %) et les travailleurs sur site isolé (77 %). « La pandémie de Covid-19 a engendré une triple crise, communautaire, géopolitique et économique, qui a propulsé le sujet de la santé au niveau exécutif des organisations. Le 11 septembre avait changé la façon dont les employeurs percevaient leur responsabilité en matière de sécurité ; la pandémie est destinée à modifier durablement leur vision en matière de santé des salariés. A ce titre, dans un monde entravé par une infodémie inquiétante, le besoin croissant de conseils médicaux et d'accompagnement sur les enjeux des organisations pour le bien-être de ses salariés se fait pressant. La Covid-19 sera désormais le prisme à travers lequel la plupart des autres risques seront perçus et maitrisés. », a analysé Philippe Guibert, directeur médical régional consulting santé pour International SOS.

L'activité en 2021 sera impactée

Si la majorité des professionnels interrogés estime que les maladies infectieuses, à l'instar de la Covid-19, pourront impacter l'implication des employés en entreprise l'année prochaine, un tiers juge que les problèmes de santé mentale y contribueront aussi. Ce chiffre atteint 43 % chez les responsables des étudiants et du corps enseignant. Toutefois, les experts du Comité de Résilience de l'organisation prévoient que les problèmes liés à la santé mentale dépasseront ceux liés à la Covid-19 l'année prochaine. Par ailleurs, d'autres facteurs de risques sont minorés pour un grand nombre de répondants, notamment le classement des risques par pays, les préoccupations en matière de transport et les menaces pour la sécurité. Les responsables des voyageurs d'affaires ont aussi jugé comme nettement moins importants que l'année dernière les risques de menaces géopolitiques (30 %), les troubles civils (25 %) et les menaces pour la sécurité (32 %), (52 %, 52 % et 68 % en 2020). « Les résultats de l'étude révèlent une déconnexion et un manque de vision concernant les impacts de la Covid-19 sur l'environnement sécuritaire. Les problèmes de sécurité ont été exacerbés par la pandémie, notamment les troubles civils, les tensions politiques, la criminalité… A noter que nous ne sommes qu'au début des retombées socio-économiques et psychologiques de la crise de Covid-19. Il est compréhensible que les citoyens et les organisations soient focalisées sur l'application de mesures de précautions liées à la Covid-19. Cela ne doit cependant pas faire oublier que les problèmes de sécurité et de sûreté persistent, comme l'illustrent par exemple les récents attentats terroristes en France et en Autriche. », a commenté Charline Gelin, directrice sûreté pour la région Europe, Moyen Orient et Afrique pour International SOS.

Évacuations et rapatriements

Selon le rapport, 28 % des professionnels du risque interrogés ont cité la capacité à rapatrier les employés comme un défi pour assurer leur santé et leur sécurité. « Le besoin en rapatriements, y compris pour des personnes ayant des problèmes médicaux aigus et souvent dans des environnement sécuritaires complexes, s'est considérablement accéléré. Les organisations qui n'ont pas eu de soutien logistique localement ont été très exposées à des difficultés nécessitant un haut niveau de compréhension du contexte local et d'expertise dans le domaine de l'assistance. », a expliqué Charline Gelin. Par ailleurs, 73% des sondés estiment que la majorité des rapatriements sera liée à la Covid-19. Dans le détail, 31 % estiment que les rapatriements seront liés à la fermeture des frontières, 34 % des personnes interrogées aux États-Unis et 36 % des personnes interrogées au Japon identifient davantage la cause des catastrophes naturelles et 37 % des sondés pensent que les menaces sécuritaires, qui restent importantes en Afrique et au Moyen-Orient, provoqueront des évacuations l'année prochaine.

Défis à relever pour garantir la santé et la sécurité des salariés

Enfin, l'enquête a mis en lumière cinq défis majeurs auxquels doivent faire face les organisations pour assurer la protection de la santé et la sécurité de tous leurs employés. Il s'agit, à 54 %, de disposer des ressources adéquates pour lutter contre la Covid-19, à 40 %, l'accès rapide à des informations précises sur les menaces sanitaires et sécuritaires, à 35 %, la formation des employés à propos des risques et à 33 % la gestion de la santé mentale ainsi que la communication pendant une crise.

Les perspectives des risques 2021 seront présentés lors de webinars le 10 décembre prochain.