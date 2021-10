Cridon Lyon Xchange : partenariat pour la relation client

La legaltech FoxNot fluidifie la transmission d'informations entre les études notariales et leurs clients à travers une plateforme collaborative sécurisée dans laquelle documents et justificatifs peuvent être partagés en quelques clics et accessibles en permanence pour les parties prenantes du dossier. Les données ainsi collectées sont ensuite automatiquement intégrées par FoxNot dans les logiciels de rédactions d'actes des notaires. FoxNot permet ainsi de faciliter et d'accélérer la réalisation des ventes immobilières et des successions, deux piliers de l'activité des études notariales.

Le but de ce partenariat est donc de développer l'usage de cette technologie collaborative pour la relation clients chez les notaires du sud-est relevant du ressort du Cridon Lyon.

Accès simple à une plateforme

La solution Cridon Lyon Xchange offrira aux notaires les fonctionnalités de la plateforme développée par FoxNot dans un format personnalisé et enrichi. La solution sera facilement accessible via le portail ouvrant l'accès au bouquet de services du Cridon Lyon avec lequel les équipes notariales sont déjà familiarisées.

Wolters Kluwer publiera quotidiennement sur Cridon Lyon Xchange un flux d'actualités juridiques, sélectionnées sur son site Crid'online Actualités du Droit, concernant les transactions immobilières et les successions. Ces actualités permettront aux équipes notariales d'être bien informées et d'inclure certaines informations dans leurs dossiers et échanges avec leurs clients.

Meilleur suivi des dossiers

Cet outil agile permet finalement d'aider les notaires à mieux répondre aux attentes de leurs clients sur le suivi des dossiers.

« Alors que la relation client se fait de plus en plus digitale dans tous les domaines, le Cridon Lyon a souhaité - avec Cridon Lyon Xchange - mettre à la disposition des études de son ressort une solution innovante et attendue par leurs clients », commentent Me Christian Vignal et Michel Manent, respectivement président et directeur général du Cridon Lyon. « Notre solution proposera aux notaires plusieurs niveaux de personnalisation, à travers ses versions premium et premium plus », détaillent les deux confrères.

Un service collaboratif qui

« permet de renforcer le partenariat signé en 2016 avec Cridon Lyon afin de proposer aux études notariales toujours plus de solutions innovantes et incluant nos contenus experts », précise Hubert Chemla, PDG de Wolters Kluwer France.

« Pour FoxNot, ce partenariat exclusif avec deux acteurs majeurs, qui interviennent aux côtés des notaires et connaissent bien leurs enjeux depuis longtemps, est essentiel au développement des usages et à l'adoption de la solution par les équipes notariales », se réjouit quant à lui le fondateur de FoxNot, Thierry Arnaly.