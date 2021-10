Créteil se met en ligne

Comment prendre le virage de la “dématérialisation” et du zéro papier, quand on n'a pas d'accès à internet ou pas d'ordinateur, ou encore que l'on s'estime trop vieux ou dépassé par ces nouvelles technologies ?

La Ville a décidé de réagir face à l'émergence de cette fracture numérique en impulsant une expérimentation au sein du quartier des Bleuets autour de “l'inclusion numérique”. Cette démarche s'inscrit dans un partenariat entre le relais-mairie des Bleuets, la Maison Pour Tous Jean Ferrat, le Foyer-Soleil des Bordières et la médiathèque des Bleuets.

Il s'agit de proposer aux habitants du quartier des ateliers de formation et un accompagnement à l'apprentissage et à la réalisation des démarches administratives en ligne. C'est l'association ICI (Innovons pour la citoyenneté sur internet) qui a été mandatée par la commune pour accompagner et animer ces ateliers de formation.