La digitalisation de la création d'entreprise nous occasionne de gérer facilement et sans nous déplacer la création de notre entreprise. Créer ceci a besoin de fournir beaucoup de démarches permettant d'avoir l'ensemble des pièces utiles pour le dossier d'immatriculation et qui sera transmis au greffe du tribunal de commerce. Le dossier est ensuite vérifié par un formaliste ou un juriste d'entreprise, pour éviter les erreurs et le rejet du dossier d'immatriculation par le tribunal de commerce. Par ailleurs créer une entreprise en ligne mérite la connaissance des modalités et des formalités dudit création.

Créer une entreprise en ligne : Notion sur l'entreprise

L'entreprise, distinct de la société, il n'est pas défini par la loi. L'entreprise est une unité organisée reposant sur la mise en œuvre de moyens humains et matériels de production ou de distribution. Une entreprise n'emprunte pas forcément la forme sociétaire et il est possible de monter un projet propre à l'entreprise. Bref, monter un projet sous la forme d'une entreprise individuelle, n'empêche pas de passer à la forme sociétaire ultérieurement.

Les aides à la création d'entreprise

Il existe de nombreuses aides pour créer une entreprise en France, comme :

la facilitation des prêts pour les entreprises

NACRE

ACCRE

CSP (pour les salariés)

Créer une entreprise en ligne : Le choix de la forme juridique

Il existe différentes structures juridiques possibles pour déployer un projet d'entreprise. :

Le micro-entrepreneur

Entreprise individuelle

EIRL

Auto-entrepreneur

Intérêt de la création de l'entreprise en ligne

Monter une entreprise en ligne est à la fois plus simple, moins onéreux et permet de gagner en temps et d'éviter les erreurs. La création d'une entreprise en ligne permet à l'entrepreneur de faire les démarches à son domicile.

Modalité concernant la création d'une entreprise en ligne

Création de l'entreprise par un prestataire en ligne :

Ici il faut qu'on valide que ce soit le prestataire en ligne qui va réaliser l'ensemble du processus de création d'entreprise jusqu'au dépôt de votre dossier au greffe du tribunal de commerce, il effectuera :

la rédaction des statuts

l'ouverture du compte en banque

le dépôt du dossier de création

la publication d'annonce légale

La plateforme s'occupe de tout ou partie du processus de création. Certains proposent des statuts déjà rédigés, d'autres ouvrent votre compte en banque et prennent en charge la création, vous n'avez qu'à rassembler papier et justificatifs pour créer votre société. Vérifiez quels services sont réellement proposés.

Création de l'entreprise en ligne soi-même :

Si on effectue soi-même notre demande d'immatriculation en ligne, nous pouvons utiliser le site internet https://www.infogreffe.fr/. Ce site offre un service en ligne qui nous permet de demander l'immatriculation de notre entreprise. Pour cela, on doit :

créer notre compte sur le site info greffe,

compléter un formulaire en ligne sur le site,

joindre les pièces justificatives demandées sous format numérique,

payer les frais d'immatriculation par carte bancaire ou en paiement sécurisé. Ici, on reçoit un mail d'accusée réception confirmant la bonne réception de notre dossier.

Formalité de création d'entreprise en ligne

Les démarches de constitution de l'entreprise en ligne, sont :

Faire un business plan

Trouver des financements (prêt, aides, moyen propre)

Choisir une forme juridique pour votre entreprise

Rédaction des statuts en ligne

Constitution du dossier complet

Envoi du dossier sur une plateforme en ligne

Vérification du dossier de création d'entreprise par un formaliste du site

Transmission par le site du dossier au CFE

Obtention Siren et SIRET

Obtention d'un Kbis

En somme créer une entreprise en ligne nécessite :